De l'or pour la Chine, la Norvège au top, fortunes diverses pour les Belges: ce qu’il faut retenir de la journée de samedi à Pékin

Un résumé des temps forts de la journée de compétition de ce samedi 5 janvier aux Jeux olympiques de Pékin.

Biathlon : la Norvège détrône la France en relais mixte

Rafales de vent, pénalités, rebondissements en tête de la course : la première épreuve de biathlon a offert un grand spectacle, à l’issue du duquel la France, deuxième, a finalement abandonné son titre olympique de relais mixte à la Norvège. Après la dernière séance au tir, Johannes Boe, auteur du meilleur temps de ski sur la course, est revenu en boulet de canon sur le duo composé de Quentin Fillon-Maillet et d’Eduard Latypov et a réglé au sprint ses concurrents français et russe.

Patinage de vitesse : record olympique pour Irene Schouten

Irene Schouten (29 ans) a ouvert le compteur de médailles d’or pour les Pays-Bas sur 3000m où elle a tenu son rang de favorite, s’imposant en 3.56.93, un chrono qui constitue nouveau record olympique. L’Allemande Claudia Pechstein, qui dispute à 49 ans ses… huitièmes JO, s’est, elle, classée 20e et dernière.

Saut à skis : deux Slovènes sur le podium féminin du concours individuel

En l’absence de l’Autrichienne Marita Kramer, c’est la Slovène Ursa Bogataj qui a créé la surprise en remportant, avec un total de 239 points (118/2e + 121/2e), le concours individuel femmes sur tremplin normal ce samedi. La nouvelle championne olympique ne compte pourtant aucune victoire en Coupe du Monde à ce jour. Derrière l’Allemande Katharina Althaus, deuxième comme en 2018, on retrouve une autre Slovène, Nika Kriznar.

Short-track : l’or pour la Chine en relais mixte

Figurant pour la première fois au programme olympique, le relais mixte par équipes a souri à la République populaire de Chine dont les patineurs, à domicile, ont devancé in extremis l’Italie, auteur d’un retour en trombe. En l’absence des Pays-Bas (Suzanne Schulting a chuté en demi-finales), cette finale A, extrêmement spectaculaire, a été marquée par les chutes des concurrents hongrois et canadien. La Chine, qui remporte sa première médaille d’or de ces JO 2022, s’était hissée en finale après les disqualifications des formations américaine et russe.

Ski acrobatique : le Suédois Wallberg, vainqueur surprise sur les bosses

Le Suédois Walter Wallberg, 21 ans, est le nouveau champion olympique de ski de bosses ! Avec 83,23 points, il a devancé l'immense favori canadien Mikael Kingsbury (82,18 pts), qu'il a réussi à détrôner, et le Japonais Ikuma Horishima (81,48 pts). La particularité de Wallberg : il n'a encore jamais remporté d'étape de Coupe du monde. Déchaîné lors de son dernier run très aérien, il a, peut-être, réalisé la performance de sa vie...

Ski de fond : un premier sacre individuel pour Therese Johaug

Therese Johaug, triple championne du monde en titre du skiathlon (7,5km classique + 7,5km libre), a littéralement survolé l’épreuve pour remporter la première médaille d’or mise en jeu dans ces JO. Ayant pris la tête au changement de skis, la Norvégienne n’a cessé de creuser l’écart jusqu’à l’arrivée où la Russe Nepryaeva et l’Autrichienne Stadlober ont complété le podium. Pour Johaug, 33 ans, il s’agit d’un premier sacre olympique en individuel, cette médaille d’or rejoignant celle remportée en relais lors des JO 2010 à Vancouver. On notera qu’en 2014 elle avait fini quatrième du skiathlon et qu’en 2018, c’est... une suspension de 18 mois consécutive à un contrôle antidopage positif au clostebol, un stéroïde anabolisant, qui l’avait empêchée de prendre part aux JO.



- DANS LE CLAN BELGE -

Short-track : Hanne Desmet qualifiée pour les quarts, son frère Stijn disqualifié

Bonne entrée en matière pour Hanne Desmet, qui a décroché sur 500m sa qualification pour les quarts de finale, lundi. L'Anversoise, troisième de sa série, est passée grâce au 4e et dernier chrono des repêchées au temps. "Je savais que ma seule chance était d'attendre le dernier tour, j'ai été patiente", souligne Hanne, qui puisera de la confiance dans ce résultat.

Sur 1000m, son frère Stijn Desmet a connu une double mésaventure. Après avoir chuté tout seul, il a eu la chance de pouvoir prendre un second départ après que l'Italien Sighel ait cassé l'une de ses lames. Coupable d'un excès d'engagement, il a alors touché ce même Sighel – qui faisait tomber involontairement le concurrent américain - lors d'un dépassement et se voyait logiquement disqualifié (pénalité) après la course. "Dommage, mais il faut rapidement tourner le bouton et penser à la prochaine épreuve", commente Stijn Desmet, également engagé en 1500m (mercredi) et en 500m (vendredi).

Snowboard : Evy Poppe (14e) éliminée en slopestyle

Pas de finale en slopestyle, ce dimanche, pour la benjamine de la délégation belge. Evy Poppe (17 ans) n’a pourtant pas démérité pour son entrée en lice avec 56,80 points lors de son second run (contre 47,08 à l’issue du premier où elle avait « assuré ») et une 14e place au classement. « C’était un moment d’apprentissage important pour moi », a souligné la championne du monde juniors 2021 dans cette spécialité, qui n’a fini qu’à deux places de la qualification. On la retrouvera en Big Air.