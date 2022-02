Le CIO s'engage à améliorer les conditions d'isolement des athlètes positifs au Covid

Le directeur exécutif du CIO, le Suisse Christophe Dubi, a déclaré dimanche à la presse qu'il était "un devoir" et "une responsabilité" que les athlètes et tous ceux qui doivent s'isoler aux Jeux de Pékin bénéficient de conditions décentes.

La Confédération allemande des sports olympiques (DOSB) avait critiqué samedi les conditions d'isolement du triple médaillé d'or de combiné nordique, Eric Frenzel, qui a été testé positif Sars-CoV-2 à son arrivée en Chine, les jugeant "déraisonnables".

Dubi a reconnu que les conditions de Frenzel n'étaient pas assez bonnes, mais a déclaré que le CIO avait déjà contribué à apporter des améliorations dans divers domaines, de la taille des chambres à la nourriture et aux équipements d'entraînement. Frenzel a confirmé dimanche que les choses s'étaient améliorées dans son centre d'isolement.

"Je suis à l'hôtel depuis deux jours et heureusement, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je peux faire du sport et la nourriture est bonne. Je dois être patient et les niveaux de Covid vont dans la bonne direction", a déclaré Frenzel dans un message vidéo adressé à Eurosport. Le porte-parole du comité d'organisation,

Zhao Weidong, a déclaré que les athlètes isolés peuvent désormais commander de la nourriture au restaurant du village olympique, qui leur est ensuite livrée. Les personnes qui contractent le coronavirus dans la "bulle" olympique doivent s'isoler, le plus souvent dans des installations spéciales. Elles peuvent sortir après deux tests négatifs dans les 10 premiers jours, ou un négatif après cette période.