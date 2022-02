Maxence Parrot a vaincu le cancer avant de remporter l’Or olympique: "Il y a trois ans, j’étais sur mon lit d’hôpital"

Il y a trois ans, le diagnostic tombait et la vie de Maxence Parrot, snowboarder québécois, basculait. Il allait devoir mettre le sport de côté pour soigner un lymphome de Hodgkin.

Après avoir gagné sa bataille contre le cancer, l'homme a repris la planche pour se présenter aux Jeux olympiques de Pékin. "Participer à mes troisièmes Jeux après avoir traversé ce que j'ai vécu et me retrouver sur ma planche parmi les meilleurs au monde signifie beaucoup pour moi", avait-il déclaré au Journal avant le début de la compétition. Après un tel traitement et une berloque d'argent aux jeux olympiques d'hiver de PyeongChang en 2018, c'était difficile de faire mieux à Pékin. Pas impossible.

©AP

Le Québécois a récolté 79,86 points lors de sa première descente en finale. Il a assuré le spectacle lors de sa deuxième glisse et a récolté 90,96 points. Le score est impressionnant pour une performance qui frôle la perfection. Il fera évidemment moins bien lors de sa troisième tentative, mais aucun de ses concurrents n'a pu battre son score pour lui voler la médaille d'or. "Ça veut dire beaucoup, surtout avec la descente que j'ai faite aujourd'hui. J'ai fait trois triples de suite. Je n'ai jamais fait ça de ma carrière. C'est ma plus grosse descente et j'ai atterri à la perfection", s'est réjouit le sportif auprès des médias canadiens. "Il y a trois ans, j'étais sur mon lit d'hôpital, pas de cardio, pas d'énergie, pas de muscle. Me retrouver une nouvelle fois aux Jeux olympiques, avec la médaille d'or, ça veut tout dire!"

La joie du planchiste sur la première marche du podium est belle à voir. Une fameuse revanche sur la vie.