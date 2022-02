Hanne Desmet termine au pied du podium : "Il n'y avait pas beaucoup d'espace"

Quelle journée, encore, pour Hanne Desmet avec des quarts et demi-finales du 1.500 m, où l’Anversoise a démontré une parfaite maîtrise tactique, se faufilant par deux fois dans le sillage de la Néerlandaise Schulting, avec qui elle s’entraîne depuis quelques années à Heerenveen, le temple du patinage aux Pays-Bas. Malheureusement, en finale A, Hanne n’a pas réussi son coup tactiquement.

"Je n’ai pas opéré le bon choix, cette fois, mais ce n’était pas évident parce qu’il n’y avait pas beaucoup d’espace pour passer et que toutes mes adversaires voulaient aussi se placer. Je suis donc un peu déçue, mais je pense que cette course me servira à l’avenir. C’était vraiment de me retrouver là et, finalement, je ne suis devancée que par des championnes olympiques ! Si on m’avait dit que je disputerais trois finales ici, à Pékin, et que j’y décrocherais une médaille, j’aurais bien entendu signé. Place maintenant au Mondial où je devrai confirmer tous les progrès accomplis lors de ce rendez-vous olympique."