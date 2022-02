Les Belges aux JO de Pékin: Marchant 22e du slalom, Van den Broecke et Maes éliminés

Le Français Clément Noël est devenu champion olympique du slalom messieurs, mercredi, aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Sur la piste du centre national de ski alpin de Yanqing, Noël a devancé l'Autrichien Johannes Strolz et le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag.

Armand Marchant s'est classé 22e, Dries Van den Broecke et Sam Maes n'ont pas terminé la course. Marchant, porte-drapeau de la Belgique lors de la cérémonie d'ouverture, a pris la 22e place avec un temps total de 1:47.85, à 3.76 du vainqueur. Il avait reçu mardi le feu vert des médecins après une blessure à la cheville et occupait la 24e place après la première manche. Dries Van den Broecke, 27e de la première manche en 56.77, est parti à la faute dans la seconde. Sam Maes n'avait pas été au bout de la première.