Hanne Desmet porte-drapeau de la Belgique lors de la cérémonie de clôture des Jeux, Loena Hendrickx invitée à patiner

Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) l'a annoncé vendredi. Desmet, 25 ans, a également terminé quatrième du 1.500 m et cinquième du 500 m.

Sa troisième place sur le 1.000 m lui permet d'être la première femme belge à décrocher une médaille dans une épreuve individuelle aux Jeux d'hiver. C'est aussi la première médaille belge dans le shorttrack.

Lors des Jeux 2014 à Sotchi et 2018 à Pyeongchang, le patineur de vitesse Bart Swings avait tenu ce rôle de drapeau-belge lors de la cérémonie de clôture. Swings disputera samedi le départ groupé, épreuve sur laquelle il est vice-champion olympique.

La cérémonie de clôture se déroulera au Stade national de Pékin, aussi connu sous le nom de Nid d'oiseau, à partir de 20h heure locale (13h en Belgique).

La patineuse artistique Loena Hendrickx et le skieur alpin Armand Marchant avaient porté le drapeau belge durant la cérémonie d'ouverture le 4 février.Loena Hendrickx invitée à patiner lors du gala de clôture des JO

La patineuse artistique Loena Hendrickx a été invitée à participer, ce dimanche, au gala de clôture des Jeux de Pékin. Hendrickx a terminé jeudi huitième de l'épreuve individuelle de patinage avec un total de 206,79 points. Septième après le programme court avec 70,09 points, elle a obtenu la neuvième note du programme libre avec 136,70 points. La Russe Anna Shcherbakova, championne olympique, sa compatriote Alexandra Trusova, deuxième, et la Japonaise Kaori Sakamoto, troisième, seront de la partie. La Russe Kamila Valieva, empêtrée dans une retentissante affaire de dopage et qui a craqué lors du programme libre, ne terminant que quatrième, ne sera pas présente. La Sud-Coréenne Young You (6e) et l'Américaine Alysa Liu (7e) entreront également en action. La Japonaise Wakaba Higuchi (5e) manquera à l'appel.