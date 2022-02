Les Belges aux JO: Mathias Vosté 27e du 1.000m en patinage de vitesse, An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts 17es après le premier run en bob à deux

An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts se classent 17es après le premier run du bob à deux dames des épreuves de bobsleigh des Jeux Olympiques de Pékin vendredi. Vingtièmes et dernières à se lancer sur la piste du Centre national des sports de glisse de Yanqing, Vannieuwenhuyse et Aerts ont signé un chrono de 1:02.08 pour prendre la 17e place.

Les 'Belgian Bullets' comptent 1.04 seconde de retard sur les Allemandes Laura Nolte et Deborah Levi, en tête avec un chrono de 1:01.04. Elles devancent leurs compatriotes Mariama Jamanka et Alexandra Burghardt (+0.06) et les Américaines Elena Meyers Taylor et Sylvia Hoffman (+0.22).

Le deuxième run est prévu vendredi à 14h30. Les troisième et quatrième runs sont eux programmés samedi à 13h00 et 14h30.

À Pyeongchang en 2018, An Vannieuwenhuyse avait pris la 12e place avec Sophie Vercruyssen juste derrière Sara Aerts et Elfje Willemsen, onzièmes.

Mathias Vosté 27e du 1.000m en patinage de vitesse

Mathias Vosté s'est classé 27e du 1.000m en patinage de vitesse, ce vendredi, aux Jeux de Pékin, sur la piste de l'Anneau national.

Le Néerlandais Thomas Krol a été titré. Placé dans la 6e série avec le Russe Pavel Kulizhnikov (1:08.87), détenteur du record du monde, Vosté a signé un chrono de 1:10.22, à bonne distance de son record de Belgique (1:07.75). Krol réalisait un temps de 1:07.92 pour s'offrir, à 29 ans, un premier sacre olympique, complétant un palmarès qui compte déjà trois titres mondiaux et quatre titres européens. A Pékin, il s'est aussi paré d'argent sur 1.500m. Le Canadien Laurent Dubreuil a pris la médaille d'argent à 40/100e. Le Norvégien Haavard Holmefjord Lorentzen a complété le podium à 56/100e. Pour ses deuxièmes Jeux, Vosté, 27 ans, avait pris la 29e place du 1.500m. En 2018, à Pyeongchang, il avait fini 23e du 1.500m, 32e du 500m et 35e du 1.000m.