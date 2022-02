Les résultats des JO: deux atlhètes s'offrent une troisième médaille d'or dans ces Jeux, la Suède sacrée pour la première fois en curling

Belga et AFP

Troisième titre olympique du Russe Alexander Bolshunov en ski de fond à Pékin

Le Russe Alexander Bolshunov a remporté sa troisième médaille d'or des JO-2022 samedi dans la dernière course masculine de ski de fond, réduite de 50 à 30 km en raison des bourrasques balayant la piste de Zhangjiakou.

Bolshunov, qui collectionne une cinquième médaille en cinq épreuves, a devancé son compatriote Ivan Yakimushkin et le Norvégien Simen Krüger, arrivé en Chine moins d'une semaine plus tôt car positif au Covid-19. Le meilleur Français, Clément Parisse, s'est classé septième.

Cette ultime épreuve couronne "Sasha" Boshunov, qui a placé une attaque fatale dans le dernier kilomètre, comme le roi de ces Jeux en ski de fond. Cette mass-start, raccourcie de 20 km, devait départager le Russe de la star norvégienne Johannes Klaebo, puisque les deux affichaient exactement le même bilan dans ces Jeux avant le départ: deux titres, une médaille d'argent et une de bronze.

Mais le Norvégien, 25 ans comme Bolshunov, a abandonné après l'heure de course. Le quintuple champion olympique, entre 2018 et 2022, avait déjà lâché prise et les rafales de vent polaire (-20 degrés Celsius ressentis) n'incitaient pas à la persévérance. Plus à l'aise sur de courtes distances, il a quitté le stade paire de ski à la main.

La prochaine édition des Jeux à Milan-Cortina promet un nouveau duel entre les deux. Si Klaebo pourra aller chercher le record de 8 titres olympiques aux Jeux co-détenu par Marit Björgen, Björn Daehlie et Ole Einar Bjoerndalen, le Russe pourra poursuivre sa série folle. Bolshunov s'est hissé sur tous les podiums olympiques des courses dont il a pris le départ, que ce soit en 2018 ou 2022, et compte donc neuf médailles en neuf épreuves.

Au-delà du nonuple médaillé, le Comité olympique russe (la Russie étant suspendue pour dopage institutionnel) exerce sa suprématie sur le ski de fond dans ces Jeux olympiques de Pékin: il place quatre fondeurs dans le top-6 samedi et avec l'argent d'Ivan Yakimushkin, compte onze médailles en attendant l'ultime course féminine dimanche.

Souvent à l'avant où ils ont placé plusieurs accélérations, les Français Clément Parisse et Maurice Manificat, ont fini par craquer dans les cinq derniers kilomètres et se sont classés respectivement 7e et 10e.

Curling hommes : la Suède sacrée championne olympique pour la première fois

La Suède a été sacrée championne olympique de curling pour la première fois samedi, après avoir écarté la Grande-Bretagne au bout de 11 manches à la veille de la clôture des Jeux de Pékin (5-4). Après avoir successivement terminé quatrièmes en 2010, troisièmes en 2014 et deuxièmes en 2018, les Suédois de Niklas Edin atteignent enfin la première marche du podium au terme d'un tournoi où ils avaient notamment éliminé le Canada, nation phare de la discipline, en demi-finale (5-3).

Cette fois, les champions du monde en titre ont fait tomber la Grande-Bretagne et sa majorité de joueurs écossais, pays ou est né le curling au cours du XVIe siècle, au terme d'une onzième manche, ou "extra-end".

Les Britanniques avaient déjà décroché l'argent à Sotchi en 2014. Ils n'ont plus été sacrés depuis 1924, à Chamonix, lors de la première édition des Jeux d'hiver.

L'équipe féminine peut encore se parer d'or, puisqu'elle affrontera le Japon dimanche (2h05 heure belge) dans une finale plutôt inattendue, après avoir dominé vendredi en demi-finale les Suédoises (12-11), triples championnes olympiques et qui avaient toujours atteint la finale du tournoi aux Jeux depuis 2006.

3e titre olympique pour Irene Schouten, médaille d'or du départ groupé

La Néerlandaise Irene Schouten a remporté son troisième titre olympique à Pékin en s'adjugeant la mass-start, la dernière épreuve de patinage de vitesse au programme des Jeux olympiques 2022, samedi à Pékin. Schouten, déjà sacrée championne olympique du 3000 et du 5000 m et médaille de bronze, avec les Pays-Bas, en poursuite par équipes, a devancé avec son total de 60 points la Canadienne Ivanie Blondin (2e, 40 pts) et l'Italienne Francesca Lollobrigida (3e, 20 pts).

Sandrine Tas n'est pas parvenue à se qualifier pour la finale. L'Ostendaise a pris la 12e place de la seconde demi-finale, alors que seuls les huit premières sont qualifiées pour la finale.

La Japonaise Nana Takagi, championne olympique en 2018, a elle aussi été éliminée en demi-finales, terminant 14e de la seconde course.

Les Pays-Bas ont comme attendu dominé les épreuves de patinage de vitesse avec un total de douze médailles sur 42 possibles, dont six titres. C'est moins qu'il y a quatre ans à Pyeongchang, où l'équipe néerlandaise avait décroché 16 médailles, dont sept en or.

Deuxième titre pour la Nouvelle-Zélande avec Porteous en ski half-pipe

Nico Porteous, vainqueur en ski half-pipe, a apporté samedi à la Nouvelle-Zélande sa deuxième médaille d'or des JO-2022 de Pékin et de son histoire après celle de Zoi Sadowski-Synnott en snowboard slopestyle féminin. Avec un score de 93,00 points dès son premier run, Porteous, 20 ans, a devancé les Américains David Wise (90,75 points), double tenant du titre, et Alex Ferreira (86,75 points).

"Je n'arrive pas à y croire. Je suis sur un petit nuage", a réagi le Néo-Zélandais, dont le frère aîné Miguel Porteous a pris lui la 11e place de la finale.

"C'est vraiment particulier d'avoir mon frère ici avec moi", a confié le nouveau champion olympique. "Tout le monde en rêverait. C'est un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma tête."

Dans les conditions très venteuses du snowpark de Zhangjiakou, David Wise, sacré en 2014 et 2018, a montré qu'il avait encore les armes, à 31 ans, pour rivaliser avec la nouvelle génération du half-pipe.

"Ça m'avantage un peu quand il y a beaucoup de vent car je suis beaucoup plus lourd qu'eux", a-t-il plaisanté. "Le dénouement n'est pas le même que lors de mes derniers Jeux, mais je suis très fier d'être toujours compétitif."

Aucun nouveau cas de Covid samedi à Pékin

Les organisateurs des Jeux olympiques de Pékin ont annoncé samedi qu'aucun cas de contamination au coronavirus n'avait été détecté lors de l'avant-dernière journée des Jeux d'hiver. Samedi, 67.387 tests ont été effectués au sein de la bulle olympique, tandis que 18 personnes ont été testées lors de leur arrivée à l'aéroport.

Afin d'accueillir les 3.000 athlètes et tous les participants aux JO d'hiver, une bulle sanitaire a été mise en place, pour éviter tout contact entre les personnes en provenance de l'étranger et la population locale en dehors de cette zone. Cette bulle permet d'empêcher les contacts avec la population, via des barrières autour des sites olympiques ou des hôtels

Tout le monde est testé quotidiennement au sein de la bulle olympique.

Au total depuis le 25 janvier, date de début des tests, 436 tests se sont révélés positifs. Le pic a été atteint le 2 février avec 55 cas, dont 26 parmi les sportifs et leurs encadrements. C'est la deuxième fois qu'aucun test positif n'est décelé à Pékin, après jeudi dernier.