Accueil Sports Omnisports La Belgique repart avec deux médailles historiques : notre bulletin athlète par athlète Le bilan du Team Belgium "Malgré les moments de réussite, nous avons besoin de plus de réalisme dans certains sports !" affirme Olav Spahl, chef de mission. ©BELGA Guy Beauclercq Spécialiste Judo, Triathlon, Olympisme



Deux médailles, l’or de Bart Swings et le bronze de Hanne Desmet. Six top 8, deux pour le Louvaniste, trois pour la Malinoise et un pour Loena Hendrickx....