Nafi Thiam dit non aux Mondiaux en salle: "Ne pas aller à Belgrade, c’est le choix le plus intelligent"

Nafi Thiam a tranché et renoncé à l'invitation de World Athletics pour le pentathlon des championnats du monde en salle de Belgrade, une discipline dont elle est la championne d'Europe en titre. "Je n'aurai aucun regret en regardant la compétition à la télé, assure-t-elle. Je sens que c'est la meilleure décision pour moi. Cela aurait été bête de ma part de vouloir à tout prix y aller pour, en définitive, arriver peut-être cassée à la saison d'été. En cas de problème physique, je peux plus facilement jouer avec l'intensité des entraînements. Après les deux années difficiles que j'ai vécues, je ne voulais pas ressentir la pression de devoir être prête à nouveau. J'ai bien sûr envie d'être de tous les championnats mais c'est, à mon sens, le choix le plus intelligent."

Ce samedi, à Louvain-la-Neuve, pour son seul rendez-vous de l’hiver, la double championne olympique de l’heptathlon a certes fini hors podium (4e) mais, alors qu’il ne s’agissait que d’un entraînement pour elle, la sociétaire du RFCL a signé des chronos très intéressants de 8.32 et 8.34, son temps des séries étant le troisième chrono de sa carrière (à 9 centièmes de son record) et le plus rapide en ouverture de saison. Surtout, elle a introduit un changement payant lors de sa mise en action, prenant désormais son départ en sept foulées au lieu de huit.

"Ça me permet de vraiment pousser au départ. Avec mes grandes jambes, je devais partir très en rythme, sans pousser, donc ici je gagne plus de vitesse. Ça me permet d'accélérer aussi entre les haies. Je suis agréablement surprise par les chronos, j'ai l'impression d'avoir bien réussi à automatiser ce départ. Mais j'espère que ça fera encore une plus grande différence sur 100m haies l'été", indique encore l'élève de Roger Lespagnard qui n'exclut pas, dit-elle, à ce jour de faire un heptathlon avant les championnats du monde à Eugene.