La fédération internationale de judo suspend Vladimir Poutine, son président honorifique

La Fédération internationale de judo (IJF) a annoncé dimanche avoir suspendu le président russe Vladimir Poutine, qui est aussi président honorifique de l'IJF, au regard du conflit entre l'Ukraine et la Russie.

Poutine, ceinture noire, est un fan de judo et nombreux sont les liens entre cet art martial et la Russie. En effet, le président de l'IJF, le Roumain Marius Vizer, est considéré comme un proche de Poutine alors que l'association européenne (EJU) est dirigée par Sergey Soloveychik, un autre Russe, et possède de nombreux sponsors russes.

Vendredi, le Grand Chelem de Kazan, prévu du 20 au 22 mai dans la ville russe, a été annulé par l'IJF. "Nous sommes attristés par la situation actuelle, qui résulte d'un manque de dialogue au niveau international", a écrit la fédération internationale dans un communiqué. "La famille du judo espère une rapide résolution du conflit, un retour à la normalité et à la stabilité en Europe de l'Est et dans le reste du monde."