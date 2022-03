Julien Watrin pulvérise le record de Belgique du 400m en salle en séries des Mondiaux à Belgrade !

Pour son entrée en lice dans les Mondiaux en salle, à Belgrade, Julien Watrin a réussi une superbe performance, ce vendredi, en remportant sa série avec un chrono de 45.88, pulvérisant ainsi son record de Belgique de 27 centièmes (ancien record : 46.15) ! Un record qu'il avait établi pas plus tard que le 26 février dernier, à Louvain-la-Neuve, à l'occasion des championnats de Belgique. Bien aidé par le départ très rapide du Néerlandais Isaiah Boers, plus prompt à se rabattre, Julien a doublé celui-ci au moment opportun pour filer ves un excellent chrono qui le propulse dans le top 20 des meilleurs performeurs européens de l'histoire (19e, ex-aequo). "La course s'est déroulée selon le scénario prédit par mon entraîneur, François Gourmet, avec le concurrent néerlandais premier au rabattement", explique Julien. "Je n'ai donc pas été surpris, je suis resté concentré sur ma course et tout s'est bien passé."

À l'issue de ces séries dont notre compatriote a signé, et de loin, le meilleur chrono des engagés, le sprinter de 29 ans, que l'on savait en grande forme et qui vient d'améliorer son record personnel pour la troisième fois de la saison, s'est donc qualifié pour les demi-finales de l'épreuve qu'il disputera ce vendredi soir (19h10). Et très clairement, il a les moyens d'atteindre la finale. "C'est désormais clairement un objectif !" lance Julien Watrin, dont la confiance est au zénith.