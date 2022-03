Mondiaux d'athlétisme en salle: Anne Zagré en demi-finales du 60m haies, les Tornados et les Cheetahs face aux Etats-Unis en séries

Dans la Stark Arena, Zagré, 32 ans, a terminé deuxième de la cinquième série en 8.04, derrière la Bahaméenne Devynne Charlton (8.02). Zagré détient un record personnel en 7.98.

Les trois premières de chacune des six séries et le six meilleurs chronos restants avancent en demi-finales, programmées à 18h15. La finale se disputera en soirée (21h08).

Les Tornados et les Cheetahs face aux Etats-Unis en séries

Les Tornados et les Cheetahs connaissent les adversaires qui leur seront opposés en séries des Mondiaux d'athlétisme en salle de Belgrade, dimanche matin.

Chez les messieurs, les vainqueurs des trois séries de ce relais 4x400 m, plus les trois autres meilleurs chronos du matin, seront invités à courir la finale en soirée (19h40). L'épreuve féminine ne comprend que deux séries. Ce sont les deux premières de ce tour préliminaire et les deux autres équipes les plus rapides qui se disputeront à 19h55 le titre dans la dernière finale de cette 18e édition des championnats du monde en salle.

Les Tornados ont été placés dans la première série (11h10). Ils s'élanceront du couloir 5 juste derrière les Etats-Unis. L'Equateur (2), le Nigeria (3) et la Suède (4) seront derrière eux au départ de la même course. Jacques Borlée avait indiqué sa volonté de gagner sa série, avant de connaître leur composition, afin de disposer d'une ligne sur le haut de la piste au départ de la finale. La présence des Etats-Unis complique sans doute ce projet.

Trente-cinq minutes plus tard (11h45), les Cheetahs entreront en piste au couloir 3, devant l'Espagne (2) et derrière la Grande-Bretagne (4), les Pays-Bas (5) et les Etats-Unis (6). Une tâche redoutable attend les protégées de Carole Bam.

Isaac Kimeli a "90% de chance d'être forfait pour la finale du 3000 m dimanche"

Isaac Kimeli s'était qualifié de haute lutte vendredi pour la finale du 3.000 m des championnats du monde d'athlétisme en salle de Belgrade. Il devait la courir dimanche à 12h15 en compagnie notamment de Michael Somers. Ce ne sera plus que probablement pas le cas. Kimeli s'est occasionné une nouvelle blessure aux ischios, a confirmé son coach Tim Moriau samedi à Belga.

"Ce n'est pas encore sûr à 100 %, mais disons à 90 %. Il va passer des examens ce samedi afin d'avoir une deuxième opinion et la confirmation de sa blessure", a-t-il précisé.

Lors d'un stage en janvier, Kimeli s'était déjà blessé aux ischios et avait mis du temps pour retrouver la forme. Il pensait en être quitte en arrivant en Serbie. L'obligation d'effectuer un gros sprint dans sa série pour se classer en ordre utile, troisième, en vue de la finale a réveillé le mal. Enfin pas tout à fait.

"Oui, la blessure se situe à un autre endroit du muscle. Maintenant, il a encore vingt-quatre heures pour voir, mais il n'est évidemment pas question de prendre le moindre risque en vue de la saison d'été".

Après avoir sauté de joie, Thomas Carmoy et Ben Broeders veulent justifier leur présence

Les deux athlètes belges qui n'ont pas réussi les critères de sélection en vue des Mondiaux d'athlétisme en salle de Belgrade et qui ont été invités par la fédération internationale sur base de leurs performances antérieures entreront directement en finale de leur compétition dimanche.

Thomas Carmoy, au saut en hauteur à partir de 10h45, et Ben Broeders, au saut à la perche vers 17h17, seront les derniers sélectionnés belges à prendre part à une épreuve individuelle dans la Stark Arena belgradoise.

On imagine aisément quelle fut leur joie de recevoir l'invitation de World Athletics après avoir tenté en vain cet hiver de réaliser les (difficiles) minimas imposés. Ils voudront tous deux justifier cette participation.

Carmoy devait franchir 2m34. Son record personnel en salle se situe à 2m28 et sa meilleure barre de l'année à 2m27. Toutefois, le Carolo a déjà démontré à 22 ans qu'il était capable de performer dans les grands championnats. Il a remporté la médaille de bronze à l'Euro de Torun en 2021 et fut champion d'Europe juniors deux ans auparavant à Böras.

Le record de Belgique de Broeders se situe à 5m80. Il lui fallait passer 5m81 pour entrer automatiquement dans les critères. Cette saison, le Louvaniste s'est arrêté à 5m71. Le champion d'Europe espoirs (U23) de 2017 aura l'occasion de faire oublier des JO de Tokyo décevants et la chance d'admirer au plus près le phénoménal Armand Duplantis, l'homme aux plus de 50 sauts à 6 mètres qui vient de placer la barre à battre à 6m19.