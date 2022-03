Fumée blanche pour la pose d’une nouvelle piste au stade Roi Baudouin

En fin de vie et en grande souffrance, elle avait fait l’objet, ces dernières années, de multiples interventions afin de sauver les apparences. Mais une rénovation totale s’imposait, en premier lieu pour la sécurité des athlètes, de plus en plus inquiets face aux risques de blessure. Cette fois, la décision est prise : l’enceinte bruxelloise, promise elle aussi à un grand lifting, va prochainement accueillir une nouvelle piste ! Un accord politique en ce sens existe déjà et le conseil communal de la Ville de Bruxelles devrait donner son feu vert à ce projet de rénovation de la piste dès ce lundi. Les travaux, dont le coût est estimé à deux millions d’euros, devraient débuter au moins d’octobre 2022 afin que la piste soit inaugurée au printemps 2023. Ce qui signifie que le prochain Mémorial Van Damme, organisé le 2 septembre, sera le dernier sur la piste actuelle. Mais aussi que son avenir à Bruxelles est assuré, ce qui devrait ravir sa nouvelle directrice, Kim Gevaert.