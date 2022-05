Nafi Thiam fera sa rentrée le 22 mai à Lokeren

Après avoir fait part voici quelques jours de problèmes au dos qui ont contrarié sa préparation en début de saison au point de l'inquiéter sur sa participation aux deux grands championnats estivaux, Nafi Thiam s'est voulue rassurante. Et elle a communiqué, ce mercredi, son programme de rentrée. La double championne olympique de l'heptathlon s'alignera ainsi sur 100m haies au Grand Prix de la Ville de Lokeren le dimanche 22 mai prochain, puis elle enchaînera avec un 200m, à Oordegem, le samedi 28 mai, dans le cadre du meeting Ifam. "Je suis curieuse et j'ai hâte de voir ce que la saison 2022 me réserve", a indiqué Nafi Thiam, qui tentera de conquérir un deuxième titre mondial, au mois de juillet, à Eugene (Oregon). "Ma blessure a bien évolué et je suis confiante dans le fait que je serai prête et en forme pour les championnats du monde à Eugene."