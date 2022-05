Accueil Sports Omnisports Ostende sacré une onzième fois de suite... mais encore loin du record! Avec 23 titres consécutifs, le Maccabi Tel-Aviv reste encore loin devant les Ostendais. Jérôme Brys Spécialiste Basket



Ce vendredi soir, en s'imposant à Malines (83-91), les Côtiers ont confirmé ce que tout le monde pensait en début de saison: à savoir remporter un onzième titre consécutif de champion de Belgique. Une prouesse incroyable marquée du sceau du duo Gjergja-Djordjevic. Une hégémonie sans pareil en Belgique. Jamais notre royaume n'avait connu une telle domination dans son histoire, pas même de l'époque du grand Malines. Mais ailleurs, remporter onze titres de suite, ce n'est pas "si" exceptionnel que ça, toutes proportions gardées. Si les Ostendais ont égalé le record de Buducnost au Monténégro (onze titres entre la saison 2006-2007 et 2016-2017) ainsi que celui des Lituaniens du Zalgiris Kaunas (onze titres entre la saison 2010-2011 et 2020-2021), ils sont encore (très) loin du record que nous avons déniché dans l'histoire du basket européen.



Et ce record, il appartient, pour le moment et certainement pour encore quelques années, à un club légendaire d'Israël: le Maccabi Tel-Aviv. Jugez-plutôt:...