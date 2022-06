Bruxelles transformée en capitale mondiale des sports urbains à l’occasion du festival Urban Sessions

Urban Sessions Brussels, le plus grand festival de sports urbains jamais organisé en Belgique, attend quelques 25 000 visiteurs lors de sa première édition, du 30 juin au 3 juillet. Ce festival gratuit de quatre jours est consacré aux sports urbains, avec comme point d'orgue la première coupe du monde de BMX Freestyle UCI organisée en Belgique.

Un événement unique

Pendant quatre jours, tous les yeux seront rivés sur Bruxelles qui deviendra le lieu de rendez-vous de tous les fans de sports urbains. Pendant la Coupe du monde internationale de BMX freestyle UCI, les meilleurs athlètes mondiaux - dont les champions olympiques de BMX freestyle Charlotte Worthington, Logan Martin, Declan Brooks et le multiple champion de Belgique, Kenneth Tancré - s'affronteront pour la première fois sur le sol belge !

©Urban Sessions & FISE

Au-delà du BMX, Urban Sessions Brussels propose de nombreuses autres compétitions, démonstrations et battles, allant du parkour au breakdance et des sports extrêmes handisport (WCMX) au skateboard, qui, comme le BMX, est devenu une discipline olympique depuis 2020. Les meilleurs skateurs belges s’affronteront sur une méga-rampe de 15 mètres de long. En parkour, le numéro 2 mondial, le Mexicain Xavia Rodriguez Alvarez et le Belge Jéremy Lorsignol impressionneront le public avec leurs figures spectaculaires.

La Coupe du Monde de BMX Freestyle UCI sur le sol Belge

« Accueillir cette Coupe du Monde 2022, mais aussi ces nouvelles disciplines sportives olympiques est sans nul doute une des plus belles occasions de faire briller la Région bruxelloise sur la scène sportive internationale. C'est avec une certaine excitation et beaucoup de fierté que nous recevrons sur cet évènement d'ampleur mondiale et gratuit les meilleurs athlètes internationaux. Associer Bruxelles au plus haut niveau des sports urbains était un défi, nous y voilà ! », explique le Ministre Sven Gatz, ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du budget, des finances et de l'Image de Bruxelles.

©Urban Sessions & FISE

Un événement à ne pas manquer

Ce festival gratuit de quatre jours, consacré aux sports d'action, accueillera la Coupe du Monde de BMX Freestyle UCI, une première en Belgique. Aux côtés des villes de Montpellier et Gold Coast, Bruxelles accueillera l’une des 3 étapes de Coupe du Monde et verra s’affronter les récents médaillés olympiques ainsi que les meilleurs athlètes venus du monde entier. Plus de 25 000 visiteurs sont attendus au parc Josaphat à Schaerbeek pour cet événement exceptionnel.

©Urban Sessions & FISE





« L'objectif est vraiment de créer une expérience complète. On a lancé un nouveau projet de sport urbain, ici, en plein cœur de Bruxelles. On va accueillir différentes disciplines liées aux sports d'action. Tout ce qui concerne le BMX freestyle, le skate, le parkour, le breakdance et plein d'autres animations également qui tournent autour des sports de cette nouvelle génération. Et l'objectif pour nous, c'est d'accueillir d'abord la première étape de Coupe du monde de BMX freestyle qui se déroulera sur le sol belge. Ça, ça en fait une des plus grosses compétitions de la saison. Bruxelles est vraiment positionnée sur la carte des sports urbains dans le BMX freestyle, parmi les plus grosses compétitions de l'année. Et puis, à côté de cette Coupe du monde qui accueillera les meilleurs hommes et les meilleures femmes de la discipline, on organise toute une série d'activités, de compétitions, de contests en skate, parkour et breakdance. On installe vraiment différentes infrastructures aux quatre coins de l'événement pour proposer vraiment une expérience type festival. Le public sera invité gratuitement à venir assister à l'événement et va pouvoir vraiment se déplacer d'espace en espace, de scène en scène pour pouvoir assister aux différentes compétitions, aux différentes activités sportives et autres. Après, on organise toute une série d'initiations et d'activités pour petits et grands. C'est vraiment ouvert à tous. » développe Matthieu Gheysen, organisateur de l'événement.

