Coupe du monde de basket 3X3: les Lions battent les Américains aux prolongations

Les Belges se sont imposés 20-18, après prolongation, contre les États-Unis. Après avoir battu la Slovénie (21-16) et l'Egypte (21-12) mardi, la Belgique (FIBA 4) était opposée aux Américains (FIBA 5), qui présentaient eux aussi un bilan de 2 victoires pour aucune défaite.

Nick Celis, Thibaut Vervoort, Maxime Depuydt et Bryan De Valck ont d'abord dominé les premières minutes de jeu mais les États-Unis sont revenus dans le coup et auraient pu l'emporter mais Vervoort, d'un tir à distance, a égalisé dans les dernières secondes (18-18) afin de forcer la prolongation.

C'est ce même Vervoort, meilleur marqueur de la rencontre avec 8 points, qui a donné la victoire aux Lions sur la ligne des lancers francs après avoir subi une faute sur un nouveau tir derrière l'arc. Il a réussi les deux, permettant à la Belgique de s'imposer et d'être idéalement placée avant son dernier match de poule, jeudi soir contre l'Autriche (FIBA 13).

En effet, une victoire permettrait à la Belgique de terminer première de son groupe D et donc de filer directement en quarts de finale. Les équipes classées 2e et 3e joueront les huitièmes de finale.

Les huitièmes et quarts de finale sont prévues samedi. Les demi-finales et les finales pour le bronze et d'or suivront le dimanche. La finale des dames débutera à 20h55, celle des messieurs à 21h30.

Chez les dames, les Cats ont ponctué leur première journée mercredi avec deux victoires en deux matches, contre la Mongolie (12-8) et l'Égypte (19-6). Les Belges sont deuxièmes de leur groupe C et désormais assurées de terminer minimum à la 3e place, synonyme de huitièmes de finale. Les Cats 3x3 ne joueront donc qu'un seul match vendredi à 17h30, contre la Pologne (N.3), décisif pour la première place du groupe.