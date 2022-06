"Oh, oh, je ne me sens pas super bien": la nageuse miraculée et sauvée par son coach réagit pour la première fois

Les images ont fait le tour de la planète. La nageuse américaine a été sauvée par sa coach alors qu'elle s'était évanouie en pleine compétition de natation synchronisée. La sauveuse de la nageuse l'a alors extirpée de l'eau alors qu'elle était inconsciente dans le bassin des championnats du monde de Budapest

Un jour après ce moment choc, l'Américaine a réagi. "Je me souviens que j'avais la sensation de faire vraiment une super performance, ma meilleure de loin, pas seulement sur la manière dont je performais mais surtout parce que je profitais et que je vivais le moment" , a-t-elle commencé sur NBC. "Je me sentais vraiment heureuse et fière. A la toute fin, je me souviens du dernier mouvement de bras que j'ai fait. C'était un mouvement de bras si simple, si petit mais j'ai tout donné et je me souviens être en train de descendre (dans l'eau, ndlr) et me dire: 'oh, oh, je ne me sens pas super bien'. C'est la dernière chose dont je me rappelle", poursuit-elle.

©AFP

Deux fois présente aux Jeux Olympiques, Anita Alvarez n'a, heureusement, aucune séquelle après son malaise. "Je pense que j'ai été directement OK. Dès que j'ai respiré et que je me suis réveillée." Elle a également confié que son héroïque entraîneuse l'avait déjà sortie de l'eau a une autre reprise. Présente également sur le plateau, Andrea Fuentes a effectivement eu très peur. "Dès que je l'ai vue descendre, je me suis tout de suite dit que quelque chose n'allait pas. J'avais l'impression d'être au ralenti. C'était rapide mais j'ai eu l'impression que ça durait une heure", a expliqué l'ancienne nageuse espagnole, quadruple médaillée olympique.