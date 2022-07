Pagayer aux 4 coins de la Belgique, le dernier projet fou du kayakiste belge Maxime Richard

« Quand on est dans un kayak, on ne voit pas les choses de la même façon. Le fait d’être sur l’eau, c’est une sensation particulière. Je me suis souvent demandé ce que ça ferait d’être en train de pagayer à tel ou tel endroit. Alors je l’ai fait ! » - Maxime Richard. Un projet photo insolite dans des décors totalement inattendus, voici le dernier projet du kayakiste belge.

Un champion du monde de kayak qui pagaie au milieu des éléphants, cela peut paraitre étonnant mais c’est pourtant ce qu’a dernièrement réalisé le kayakiste belge Maxime Richard dans le cadre de ce dernier projet. Maxime Richard a voulu célébrer l’été à sa manière. Le champion du monde a parcouru la Belgique, à la recherche de spots inédits pour y faire du kayak. Les 6 destinations estivales qui ont été sélectionnées par Maxime sont : le parc d’attractions de Walibi, le plan d’eau de wakeboard de Lakeside Paradise, Pairi Daiza, les canaux de Bruges, le Sunrise Festival… et bien entendu sa ville natale de Dinant.

©Antoine Sedran

« J'ai pris contact avec les responsables de ces différents lieux et endroits, en leur expliquant mon « délire », mes motivations. Je voulais aussi réunir un panel d'endroits et de destinations qui soit représentatif de ce qu'on peut faire en été, en Belgique. C'est ma façon à moi de proposer « How to MAX-imize your summer ». Tout le monde a été super réceptif à cette initiative et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réunir ces photos et quelques séquences vidéos avec mon équipe. » développe Maxime Richard

Made In Belgium

C’est en Belgique que Maxime a repéré plusieurs endroits inhabituels où aller donner quelques coups de pagaie. Les 6 destinations qui ont été choisies pour cet été avaient un sens particulier pour Max. Enchaîner les rapides de la Radja River à Walibi, explorer les canaux étroits à Bruges, côtoyer les éléphants sur le plan d’eau de Pari Daiza, ce sont autant de situations incroyables et de défis que Max avait voulu se lancer. Et évidemment, sans oublier Dinant, sa ville de cœur.

©Antoine Sedran

Un projet mémorable

« Parmi toutes les séquences qui ont pu être réalisées, Walibi et Pairi Daiza sont probablement celles qui m'auront le plus marqué. Pour la Radja River, je m'étais toujours promis de venir un jour tester ces rapides avec mon kayak… tout en me disant bien que ça risquait d'être impossible. Mais voilà, l'idée a été super bien reçue et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et puis, bien sûr, la scène dont je me souviendrai le plus, c'est celle de Pairi Daiza. Je me demandais vraiment comment les éléphants allaient réagir par rapport à ma présence. Est-ce qu'ils allaient m'accepter ? On a bien préparé ça avec l'équipe du parc, en veillant à ne pas perturber les pachydermes. Et ça a fonctionné ! Au final, ça a ressemblé à un jeu, tout en finesse, comme s'ils se demandaient quel pouvait bien être ce drôle de nouvel animal flottant, venu leur rendre une petite visite ! » développe Maxime Richard avec le sourire.

©Antoine Sedran

La passion avant tout

La passion, une ligne directrice dans la famille Richard. « Je pense que, quoi qu'il arrive, mes titres de Champion du Monde senior, c'est ce qui reste le plus beau pour moi parce que c'était vraiment mon rêve de gosse, devenir Champion du Monde » - Maxime Richard. Une passion, des performances impressionnantes, des projets uniques, des rêves mais surtout une rigueur et une préparation minutieuse, voici comment on pourrait présenter Maxime Richard.

