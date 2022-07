Mondiaux d'athlétisme: Nafi Thiam 5e, après avoir battu son record, et Vidts 3e après le 100 m haies

Elles occupent respectivement les 5e et 3e places des quinze concurrentes. Thiam, double championne olympique 2016 et 2020, championne du monde 2017 et vice-championne du monde en titre, a frappé fort dans l'Oregon, siège de son équipementier. La Namuroise a remporté la première série en 13.21 secondes, tout sourire à l'arrivée en voyant son chrono. Elle améliore de 13/100e son record personnel qui remontait à 2017 en 13.34. Son meilleur chrono de la saison jusque-là remontait aux championnats de Belgique le 26 juin à Gentbrugge en (3.50 . Elle engrange 1.093 points, en avance de 19 points sur son record personnel de 7.013 points à Götzis en 2017. Elle et occupe la 5e place du classement.

Noor Vidts a elle couvert le ligne droite et ses dix haies en 13.20 secondes en se classant quatrième dans la deuxième série. Le record personnel de la championne du monde en titre du pentathlon est de 13.17 qui a été établi l'an dernier aux JO de Tokyo. Cette saison elle avait signé 13.33 il y a quinze jours à Heusden-Zolder. Avec ce deuxième temps en carrière, elle possède 1.094 points, 5 de moins que lors de son total record aux JO de Tokyo (6.571). Vidts partage la 3e place provisoire.

À l'issue de cette première épreuve, l'Américaine Michelle Atterley est en tête avec 1.106 points (elle a couru en 13.12) devant la Suissesse Annik Kälin 1.099 (13.17). l'Américaine Anna Hall qui a devancé aux millièmes de seconde Vidts en possède 1.094 (13.20) et partage la 3e place avec la Vilvordoise.

La deuxième des sept épreuves est le saut en hauteur programmée à 20h35.