Mondiaux d'athlétisme: pour la 1re fois chasseuse avant le 800m, Thiam va devoir prendre 1,4 secondes à Vetter

La Néerlandaise, avec un lancer à 58m29, compte désormais 19 points d'avance sur la Belge, qui a dû se contenter d'une marque mesurée à 53m01. Si la double championne olympique de l'épreuve combinée veut pouvoir ajouter une seconde couronne mondiale, après celle acquise à Londres en 2019, elle devra devancer Vetter d'au moins 1.4 secondes sur le 800 mètres, programmé à 18h55 dans l'Oregon, (3h55 en Belgique).

Vetter possède un record personnel sur le double tour de piste en 2:17.71, réalisé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2016. Celui de la Belge est de 2:15.24, signé à Götzis en 2017 lors de sa meilleure performance globale dans un "hepta' (7.013 pts). Lors des derniers JO, Thiam avait ponctué sa compétition par un 800m chronométré en 2:15.98.

Lors de ses sacres olympiques (2016, 2021) et mondiaux (2017), Thiam avait entamé la dernière épreuve avec le meilleur total. A Doha en 2019, elle accusait un retard sur 137 points sur la Britannique Katarina Johnson-Thompson, future lauréate et dotée de meilleures références que Thiam sur 800 mètres.

Nafi Thiam va devoir courir un 800 m exceptionnel lundi soir si elle veut enlever son deuxième titre de championne du monde de l'heptathlon cinq ans après le premier à Londres en 2017. Lundi matin au Hayward Field d'Eugene aux États-Unis, à l'issue du lancer du javelot, la 6e des sept épreuves, la double championne olympique a perdu la tête du classement qu'elle occupait depuis le deuxième volet, le saut en hauteur. Elle totalise 6.026 points et est devancée par sa dauphine de l'an dernier aux JO de Tokyo Anouk Vetter. La Néerlandaise en totalise 6.045, soit 19 de plus. Thiam devra devancer de près de deux secondes Vetter dans le 800 m pour décrocher le titre mondial.

Thiam a réalisé son meilleur lancer à 53m01 à son 3e essai dans le groupe B, 3E performance du jour. De quoi ajouter 919 points à son total. Son premier essai a été mesuré à 51m07 et le deuxième à 50m76. Son record de 59m32 remonte à 2017 avant ses gros soucis au coude.

Vetter, dont le record se situe à 59m81, a réalisé 58m29 à son 2e essai, meilleure performance du jour, et ajouté 1.021 points à son total. Elle comptait 83 points de retard sur Thiam après le saut en longueur.

Placée dans le groupe A, le moins fort, Noor Vidts la championne du monde du pentathlon en salle de Belgrade au mois de mars, a réalisé une meilleure marque à 41m62 sa 2e performance en carrière derrière ses 41m80 de JO de Tokyo. Avec 5.572 points, ses espoirs de médaille se sont envolés. Elle est 6e du classement

L'Américaine Anna Hall a réussi le meilleur résultat du groupe A et son record personnel en propulsant l'engin à 45m75 (778 points). Elle possède désormais 5.741 points et occupe la 3e place avant le 800 m sa grande spécialité. Elle a dépassé la Polonaise Adrianna Sulek qui a réussi un meilleur lancer à 41m63 (699 points) et compte 5.666 points. La Suissesse Annik Kälin devance aussi Vidts après lui avoir repris 128 points au javelot (48m25/826 points). Elle a un total provisoire de 5.606 unités.

L'ultime épreuve, le 800 mètres, se courra lundi soir (03h55 heure belge mardi). On connaîtra à l'issue de celui-ci celle qui succédera à la Britannique Katarina Johnson-Thompson lauréate des Mondiaux 2019 à Doha où Nafi Thiam avait pris la médaille d'argent.