Entre célébrations et projection vers l’Euro de Munich, Nafi Thiam se confie au lendemain de son titre mondial

Au lendemain de sa victoire dans l'heptathlon, l'heure était à la récupération pour Nafi Thiam qui a tout d'abord rattrapé une partie des quelques heures de sommeil abandonnées, par nervosité, dans les jours précédant la compétition. La double championne olympique et du monde a ensuite été mise à l'honneur par son équipementier à l'instar de tous les champions du monde sacrés à Eugene, le berceau de la marque à la virgule. Au Nike Hospitality, on reçoit les médaillés d'or et on les gâte, notamment avec des chaussures personnalisées. Nafi a également appposé son nom au tableau d'honneur et semble bien décidée à revenir avant la fin de la semaine dans cet endroit "sur le point de devenir ma deuxième maison jusqu'à la fin des championnats", écrivait-elle sur Instagram.

©INSTAGRAM

En soirée, c’est l’ensemble de l’équipe belge qui s’était réunie à Hamilton Hall, le campus qui jouxte Hayward Field, afin de célébrer notre championne lors d’un petit drink ouvert par les présidents des deux ligues.

L’occasion était belle d’évoquer l’avenir immédiat avec Nafi Thiam, qui est qualifiée pour les championnats d’Europe de Munich le mois prochain (à l’heptathlon mais aussi à la hauteur depuis cette semaine grâce à son saut à 1,95m) et envisage toujours d’y défendre ses chances.

"Les inscriptions sont clôturées le 26 juillet mais j'aurais besoin de davantage de temps afin de voir si je suis apte à participer à cette compétition", explique-t-elle. "Je n'ai jamais disputé deux heptathlons en un mois. Le délai est donc assez court, surtout après un heptathlon de très niveau, et je vais bien voir comment mon corps réagit. C'est un peu l'inconnu. D'habitude, il faut quand même compter trois semaines ou un mois pour récupérer complètement d'un heptathlon d'une telle intensité. On verra donc dans quelque temps..."

Quoi qu'il en soit, Nafi Thiam est bien décidée à "ne pas prendre de risque", à "ne pas se mettre la pression"et à "écouter (son) corps, un truc que j'ai parfois eu du mal à faire ces dernières années". Même si ce n'est pas l'envie qui manque d'enchaîner les compétitions.

"Je suis une compétitrice, j'ai envie de gagner, et quand il y a un championnat, je n'ai pas envie de le louper parce que je me dis que c'est un championnat que je ne vais pas rattraper. Mais il faut aussi que je puisse voir sur le long terme", estime-t-elle. "Surtout à mon âge, je n'ai plus 19 ans. La récupération est importante. Et faire une seule épreuve, ça pourrait être une option mais ça m'intéresse moins."