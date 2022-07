Mondiaux d'athlétisme: titre et record du monde (6,21 m) pour Armand Duplantis à la perche

Le Suédois Armand Duplantis a conclu les championnats du monde d'athlétisme en apothéose en battant le record du monde du saut à la perche avec un saut à 6,21 m en plus du titre gagné dimanche à Eugene.

Déjà certain d'être en or, le champion olympique a amélioré son propre record (6,20 en mars à Belgrade) au 2e essai. L'Américain Christopher Nilsen a pris l'argent, comme aux Jeux de Tokyo l'été dernier, et le Philippin Ernest John Obiena le bronze, tous les deux avec des sauts à 5,94 m.

A 22 ans, "Mondo" Duplantis vient de décrocher le dernier titre qui manquait à son palmarès, alors qu'il est déjà champion d'Europe (2018), champion olympique (2021) et champion du monde en salle (2022).

Il a battu dimanche pour la cinquième fois le record du monde du saut à la perche, la troisième en 2022. Avant lui, le record appartenait au Français Renaud Lavillenie (6,16 m en 2014), valeureux 5e dimanche à 35 ans.

Représentant la Suède, pays de sa mère, Duplantis est né et a grandi aux Etats-Unis à Lafayette (Louisiane).

"Pas mal, a-t-il plaisanté au micro du stade. Vous (le public) m'avez donné une bonne énergie pour m'aider à passer la barre, c'était magnifique, j'adore Eugene", a-t-il dit.