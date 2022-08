Championnats européens: pas de déchirure pour Kevin Borlée…

Contraint à l’abandon sur blessure en demi-finales du 400 m, Kevin Borlée ne souffre pas d’une déchirure musculaire. Il espère, dès lors, pouvoir prendre part au relais 4x400 m avec les Belgian Tornados. Le vice-champion d’Europe en titre a ressenti une vive douleur à l’ischio-jambier droit peu avant la mi-course.

“Ce ne fut pas une journée facile. J’ai senti mon ischio-jambier se contracter et j’ai dû m’arrêter. Après un contrôle chez le médecin, il semble qu’il s’agisse seulement d’une tension musculaire et non d’une déchirure. Avec le staff médical, nous mettrons tout en oeuvre pour que je sois prêt pour le 4x400 m.”

Les Belgian Tornados disputeront leur série vendredi matin (11h10) alors que la finale du 4x400 m aura lieu samedi soir (21h15).