Championnats européens: Cynthia Bolingo 7e de la finale du 400 m, remportée par la Néerlandaise Femke Bol

Dans son troisième 400 m de la saison, la Bruxelloise de 29 ans a réussi à terminer 2e de sa course en 50.83, le 4e chrono de sa carrière et le meilleur en 2022. Et cela malgré avoir provoqué juste avant un faux départ, finalement sanctionné d'un avertissement et non d'une disqualification.

En finale, Cynthia Bolingo a terminé à la 7ème place. La pépite néerlandaise Bol a coiffé toutes ses concurrentes, remportant facilement l'épreuve.