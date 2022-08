Nafi Thiam à l'issue de sa première journée d'heptathlon: "Beaucoup de tensions musculaires"

Un mois après son deuxième sacre mondial, à Eugene, Nafi Thiam est donc en tête de l’heptathlon européen, à Munich. À la sortie du stade olympique, elle ne cachait pas avoir vécu une longue journée, entre les sessions. Celle du matin, avec les haies et la hauteur, et celle du soir, avec le poids et le 200 m.

“Je suis très contente de ma journée, même si elle fut assez longue. Je le sens dans les jambes et je pense que ce sera pire ce jeudi. Mais bon, je suis en tête après de bonnes performances.”

Nafi Thiam arborait quand même un tape à la jambe.

“Il y a beaucoup de tensions musculaires, mais ça va. C’est normal. Tant que je peux courir !”

Rendez-vous dès 9h25, ce jeudi, avec la longueur. Puis, le javelot, à 11h36 précises. Avant une nouvelle longue attente jusque 21h55.