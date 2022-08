Nafi Thiam débute son heptathlon européen: "Sans pression"

Un Euro que la Namuroise aborde sans pression. "J'ai toujours dit que le Mondial était mon grand objectif de la saison. Après, je voulais voir si l'Euro était encore possible. Je n'ai pas changé d'avis. Je me sens bien. Je suis donc là. Je ne sais pas si j'ai complètement récupéré. On verra. J'ai continué à entretenir ma condition. Je ne pense pas qu'il soit possible d'être au top sur une aussi longue période. Mais tous les athlètes sont logés à la même enseigne. Nous n'avons jamais vécu deux rendez-vous internationaux aussi proches l'un de l'autre. Je suis motivée, mais je participe à cet Euro sans pression."

Nafi défendra son premier titre conquis en 2018, à Berlin. "L'ambiance à l'époque a joué un rôle dans ma décision de disputer cet Euro. Je ne voulais pas manquer un championnat en Allemagne. Il y a une culture de l'athlétisme, tout est bien organisé. Mais ce n'est pas la raison principale de ma présence. Je suis ici car je suis bien."