Un athlète français furax après une chute en finale du 5.000m à Munich: "Bien sûr qu'il l'a fait exprès!"

Le Français Hugo Hay était dans une colère noire mardi soir après avoir terminé 19e de la finale du 5.000 mètres aux championnats européens de Munich. Et pour cause: à quatre tours de la fin, alors qu'il était à l'avant jusque-là, le jeune athlète a chuté, après un écart et un coup de coude de l'Espagnol Mohamed Katir, finalement deuxième à l'arrivée derrière Jakob Ingebrigtsen. Résultat: Hugo Hay a passé la ligne en 19e position.

À l'écran, les téléspectateurs l'ont vu directement aller trouver le médaillé d'argent en faisant de grands gestes, très énervé. Lors de l'interview d'après course, le Français n'a pas mâché ses mots et a même accusé Katir de l'avoir poussé exprès. "Bien sûr qu'il l'a fait exprès!", s'est-il emballé au micro de Nelson Monfort, "si on regarde les images, on voit qu'il arrive et qu'il veut se faire sa place. Il me pousse parce qu'on arrive dans le virage et qu'il veut aller à l'intérieur [...] Je me prends les mecs devant et je tombe".

"Il a cru que la piste était à lui. C'est n'importe quoi, c'est super frustrant", a encore ajouté Hugo Hay, qui a introduit un appel contre Mohamed Katir, dans l'espoir d'une disqualification. Mais cela n'a mené à rien.