"Le grand chelem", "Imbattable", "Un monument national", "Hors catégorie": la presse belge dithyrambique après le nouveau sacre de Nafi Thiam

Nafissatou Thiam a rendu fiers de nombreux Belges en réalisant une nouvelle grosse performance lors des championnats d'Europe de Munich, et ce un mois après avoir été chercher un deuxième titre mondial à Eugene.

Ce matin, toute la presse belge salue sa nouvelle performance.

En Une, La Libre titre "Nafi Thiam, l'or lui va si bien".

La Dernière Heure qui titre en Une : "Le grand chelem en or" en évoquant les titres olympique, mondial et européen que Nafi a remportés en deux étés seulement. "En décrochant le titre ce jeudi soir à Munich, un mois après Eugene, Nafi Thiam a démontré qu'elle était la reine de l'heptathlon".

Même son de cloche chez nos confrères de L'Avenir, qui évoquent eux aussi sur "le grand chelem".

Du côté de Sudinfo, on insiste sur le fait que Nafi Thiam est "imbattable", ajoutant que "la Reine Nafi est un monument national". "Aujourd’hui, le rayonnement de Nafi dépasse largement les frontières du sport. Si on réalisait un sondage sur les personnalités belges les plus inspirantes, les plus populaires, celles à qui on voudrait que nos enfants ressemblent, Nafissatou Thiam arriverait très certainement en première position", écrivent nos confrères dans un édito.

La presse néerlandophone s'extasie aussi devant l'exploit de la Belge. "L’unique triptyque de Nafi Thiam" écrit le Nieuwsblad qui précise même que Nafi Thiam peut encore faire mieux dans les mois et années à venir.

"Thiam n'a décidé qu'à la dernière minute de sa participation au Championnat d'Europe, et deux heptathlons en quatre semaines, c'est trop court", tempère le journal. "Le fait qu'elle ait moins bien presté lors de la deuxième journée à ce Championnat d'Europe s'explique en partie".

Avant de conclure: "Malgré ses problèmes de blessure, Thiam n'a subi qu'une seule défaite au cours des six dernières années, c'était lors de la Coupe du monde 2019. Depuis, avec de sérieux soucis de blessure, c'est le bilan : si Thiam joue, elle gagne. Six ans au sommet mondial absolu, rares sont ceux qui dominent aussi longtemps leur discipline".

Nos confrères du Laatste Nieuws évoquent également le grand chelem de Nafi et comparent l'heptathlonienne à une étape du Tour de France. "Elle serait hors catégorie", écrit le quotidien. "A Munich, Thiam a mis un uppercut dès la première journée. Elle était la seule à dépasser 1m98 au saut en hauteur : un record du championnat d'Europe à l'heptathlon", analyse le journal néerlandophone.

Avant d'ajouter: "À quelques heures de ses 28 ans, Nafi Thiam a clôturé une année exceptionnelle en beauté, avec un grand chelem de titres : une médaille d'or aux Jeux, aux Mondiaux et au championnat d'Europe.