Championnats européens: Les Belgian Cheetahs terminent quatrièmes

Lancé par Cynthia Bolingo, le relais 4x400 m féminin belge a terminé quatrième, la plus mauvaise place, de sa 9e finale internationale. Mais les Belgian Cheetahs n’ont absolument pas à rougir de leur prestation. En 3:22.12, notre quatuor a pulvérisé son record de Belgique, après avoir couru en tête ! Hanne Claes s’est, en effet, rabattue en deuxième position avant de transmettre le témoin à Helena Ponette qui a signé "la course de sa vie", cédant le relais en première position à Camille Laus. Face aux ténors de la discipline, Camille n'a cédé que dans la dernière ligne droite, terminant quatrième, derrière les Pays-Bas, la Pologne et la Grande-Bretagne…