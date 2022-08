Les relais belges ont couru en 39.01 et 43.98…

Championnats européens: Les Belgian Falcons et... Rockets 6e sur 4x100 m

C'était un festival de relais 4x100 m pour cette dernière soirée européenne d'athlétisme à l'Olympiastadion de Munich...

Composé de Robin Vanderbemden, Ward Merckx, Jordan Paquot et Kobe Vleminckx, le relais masculin belge s’est classé à la 6e place de la finale, remporté par la Grande-Bretagne (37.67), devant la France (37.94) et la Pologne (38.15). Au couloir 2, les Belgian Falcons ont couru en 39.01, un peu moins bien qu’en séries (38.73), où ils avaient battu le record national datant de 2003, à Paris.

Côté féminin, notre quatuor, composé d'Elise Mehuys, Delphine Nkansa, Rani Vincke et Rani Rosius, a également terminé à la 6e place, en 48.98. La victoire est revenue à l’Allemagne (42.34), devant la Pologne (42.61) et l’Italie (42.84). La Grande-Bretagne et la France, les deux nations pointées comme grandissimes favorites, n’ont pas terminé car le témoin s'est perdu en cours de route…