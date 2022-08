L'UTMB de Kilian Jornet remis en question à cause du Covid ? L'Espagnol installe le doute

La fameuse bagarre à trois sur le 19e UTMB (départ vendredi 18h30) entre Jornet, Walmsley et Capell va-t-elle se transformer en duel entre les deux derniers cités ? Depuis ce mercredi soir, le doute est permis.

L'Espagnol aux trois victoires sur l'épreuve vient en effet de communiquer sur ses réseaux une information qui laisse la porte ouverte à un éventuel forfait de dernière minute.

"Trois jours avant Sierre-Zinal, j'ai vu mes niveaux de VRC chuter et mon pouls au repos augmenter d'environ 10 pulsations. Comme j'étais en contact étroit avec un cas positif (NdlR : sa compagne Emelie Forsberg), j'ai commencé à faire des tests d'antigènes. J'étais négatif et j'ai pu m'entraîner et participer à des compétitions, pas à 100% mais presque. Plus tard, le test était positif, mais j'étais toujours asymptomatique. Je me sens prêt et bien préparé pour la course et les symptômes ne sont pas là mais je vais vérifier avec mon médecin quelle est la meilleure décision pour ma santé et celle des autres coureurs le jour de la course."

Pas grand chose à ajouter. Il n'y a plus qu'à attendre et à croiser les doigts...