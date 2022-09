Tous les résultats du Mémorial Van Damme: Kévin Borlée s'offre le 400m, record de Belgique pour Julien Watrin

Le Stade Roi Baudouin est en ébullition puisque c'est ce vendredi que se dispute le mythique Mémorial Ivo Van Damme: LE rendez-vous de l'athlétisme belge. Retrouvez ici les principaux résultats de la soirée.



Kevin Borlée s'impose dans le 400 mètres



C'est un 400 mètres très familial qui s'est disputé sur le coup de 19h52. L'occasion pour Kevin Borlée de s'offrir une victoire de prestige en Diamond League, devant l'Irlandais O'Donnell, Alexander Doom et ses frères Jonathan et Dylan.





Julien Watrin s'offre le record de Belgique sur 400m haies



Auteur d'une superbe saison, Julien Watrin a mis la cerise sur le gâteau en s'offrant une belle 5e place et surtout le record de Belgique dans le 400 haies en 48.66 ! Champion du monde à Eugene, le Brésilien Alison dos Santos s'est imposé dans un temps de 47.54.





La Française Amandine Brossier dame le pion aux Cheetahs dans le 400m B

La Française Amandine Brossier a remporté le 400 mètres B du Mémorial Van Damme. Camille Laus a pris la 5e place en 52.93, devant Imke Vervaet (53.00), Paulien Couckuyt (53.45) et Nina Hespel (54.47).





