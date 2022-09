Accueil Sports Omnisports Manu Lecomte s'est imposé chez les Belgian Lions: "Je considère ma petite taille comme une force" Manu Lecomte a passé un nouveau palier en devenant une pièce majeure chez les Lions. Benoît Peeters Spécialiste Basket



©BELGA

Comme tous les Belgian Lions, Manu Lecomte affichait évidemment une mine sereine malgré la fatigue au lendemain de la victoire acquise en prolongation, jeudi, face à la Géorgie. La Belgique ne pouvait pas espérer mieux entamer son tournoi après avoir triomphé avec beaucoup de caractère. "Un match d'ouverture dans une telle compétition est toujours important et on savait qu'on n'aurait pas la tâche facile face à une bonne équipe qui a l'avantage d'évoluer à domicile devant son public. Mais on a réussi à très bien gérer tout ça, en...