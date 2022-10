Des accusations de tricherie secouent le monde des échecs : "Hans Niemann a probablement triché dans plus de 100 parties"

Le joueur américain Hans Niemann, accusé de tricherie par le champion du monde d'échecs Magnus Carlsen, a déclaré qu'il n'allait "pas reculer", après après un rapport de la plateforme chess.com l'accusant d'avoir "probablement triché plus de 100 fois" lors de parties en ligne.

"Au total, nous avons constaté que Hans (Niemann) a probablement triché dans plus de 100 parties d'échecs en ligne, y compris dans plusieurs événements à dotation monétaire", écrit la principale plateforme d'échecs en ligne au monde dans ce rapport de 20 pages -plus 50 autres d'annexes- publié mardi soir.

Interrogé lors d'une conférence de presse après une victoire au championnat d'échecs des Etats-Unis mercredi, Hans Nieman a affirmé que la partie qu'il venait de remporter "parle d'elle-même et a montré le joueur d'échecs que je suis". "Cela a également montré que je ne vais pas reculer et que je vais jouer mes meilleurs échecs ici, quelle que soit la pression que je subis", a-t-il ajouté.

chess.com a banni le joueur de 19 ans dès le 5 septembre, peu de temps après les premières accusations, mais la plateforme se défend d'une quelconque pression du champion du monde norvégien, dont elle est en train de racheter l'entreprise Play Magnus.

La célèbre plateforme se dit "extrêmement confiante" dans ses moyens de détection de la triche, pour laquelle elle révèle employer des Grands Maîtres -le plus haut rang des joueurs d'échecs-, en plus d'une analyse des coups joués par des outils automatisés. Les suspicions de la plateforme dépassent le cadre d'internet: elle consacre aussi une partie du rapport à la spectaculaire progression sur l'échiquier de l'Américain de 19 ans. "Si nous ne doutons pas que Hans soit un joueur talentueux, nous constatons que ses résultats sont statistiquement extraordinaires", avec la plus rapide progression entre le haut niveau et le très haut niveau des échecs, affirme à grand renfort de graphiques le rapport.

Sa progression est la plus spectaculaire parmi les jeunes talents du moment comme le Français Alireza Firouzja, lui aussi auteur d'une percée au plus haut niveau, jusqu'à atteindre le 2e rang mondial, en 2021. Toutefois, "notre enquête statistique n'a rien révélé de particulier concernant les parties ou la progression" dans les parties devant un échiquier d'Hans Niemann, reconnaît la plateforme.

Cette précision vaut pour la fameuse victoire de l'Américain contre Magnus Carlsen début septembre à Saint-Louis, bien que "la partie", "le comportement" et "les explications" de Niemann soient "bizarres".

La Fédération internationale des échecs (FIDE) a annoncé jeudi 29 septembre l'ouverture d'une enquête sur ces accusations de tricherie.

S'il a reconnu avoir triché par le passé sur chess.com, quand il avait entre 12 et 16 ans, Hans Niemann nie les plus récentes accusations, affirmant être "prêt à jouer nu", s'il le faut.