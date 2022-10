Accueil Sports Omnisports L'autre regard: le judo, cher à Vladimir Poutine, enseigne la maîtrise de soi… Un autre regard de Miguel Tasso. Miguel Tasso Chroniqueur et spécialiste golf ©Shutterstock

On l’oublie volontiers mais Vladimir Poutine est un passionné d’arts martiaux qui pratiqua le judo et le taekwondo. Les archives sont contradictoires sur son véritable niveau. Info ou intox : il fut, en son jeune temps, ceinture noire 8e dan. Pour services rendus à la discipline, il avait, en tout cas, été élevé au rang de président d’honneur de la Fédération internationale de judo avant d’être démis de cette fonction après l’invasion russe en Ukraine. Aux yeux des puristes, le judo est bien davantage qu’un simple sport. C’est un état d’esprit, une philosophie, presque un art de vivre. Il enseigne de véritables valeurs : la modestie, la sincérité, l’amitié, la politesse, le courage, le respect, l’honneur et, surtout, le contrôle de soi....