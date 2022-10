NBA: les Nets entament leur saison par un lourd revers

Brooklyn, avec son trio Kevin Durant - Kyrie Irving - Ben Simmons, s'est largement incliné devant La Nouvelle-Orléans mercredi lors de la 2e soirée de NBA de la saison. Les Nets, malgré 32 points de "KD", ont été battus 108-130. Dans le même temps, le rookie du Magic Paolo Banchero n'a pas pu éviter la défaite d'Orlando à Detroit (113-109) mais a confirmé son statut de N.1 de la dernière draft en égalant un certain LeBron James.

Brooklyn a tout simplement été dominé par les Pelicans, portés par un autre trio, McCollum-Williamson-Ingram. Pour la première fois alignés ensemble dans un match officiel, ils ont affiché précision et complémentarité. Après une saison blanche en raison d'une grave blessure, Zion Williamson a noirci la feuille de statistiques avec 25 points, 9 rebonds, 3 passes et 4 interceptions. Le N.1 de la draft 2019 semble sur de bons rails.

Un autre N.1 de la draft, celle de l'année dernière, a aussi brillé sur les parquets de la grande ligue. En effet, Paolo Banchero a terminé meilleur marqueur de la rencontre perdue par le Magic chez les Pistons (113-109). L'ailier fort a sorti une prestation XXL en compilant 27 points, 9 rebonds et 5 passes. C'est le premier rookie à rendre une telle copie pour ses débuts depuis James.

Dans la revanche des demi-finales de Conférence à l'Ouest, Phoenix a renversé Dallas (107-105) après avoir accusé un retard de 22 unités. Dominés dans le premier acte, les Suns ont pu compter sur les 28 points de Devin Booker pour dépasser in extremis des Mavericks où Luka Doncic (32 pts) est apparu trop esseulé.

Double MVP en titre, Nikola Jokic (Denver) a débuté sa saison par une large défaite à Utah (123-102), qui a réussi sa grande première sans Donovan Mitchell et Rudy Gobert.

Le pivot français n'a pas non plus manqué sa première sortie sous son nouveau maillot, celui des Wolves. En effet, Gobert a passé un très gros "double-double" avec 23 points et 16 rebonds lors de la victoire de Minnesota contre Oklahoma City (115-108).

La performance individuelle de la soirée est à mettre à l'actif de DeMar DeRozan. L'arrière des Bulls, avec 37 points et 9 passes, a guidé Chicago vers la victoire lors d'un toujours périlleux déplacement à Miami (108-116).