Athlète européenne de l'année: Femke Bol sacrée devant Nafissatou Thiam, deux lauréats chez les messieurs

Espoir de l'année l'an dernier, la Néerlandaise a reçu la préférence sur Nafissatou Thiam et l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh. Femke Bol, 22 ans, a décroché sept médailles en 2022. Lors de l'Euro, la Néerlandaise a réalisé le triplé en remportant le titre européen sur 400m, 400m haies et 4x400m. Elle est devenue la première athlète de l'histoire à réussir le doublé 400m-400m haies. Lors des Mondiaux, elle a remporté la médaille d'argent sur 400m haies et 4x400m mixte. Aux championnats du monde en salle en début d'année, elle avait aussi décroché l'argent sur 400m et 4x400m.

Cette année, Thiam, 28 ans, a remporté son deuxième titre de championne du monde de l'heptathlon à Eugene aux États-Unis en réalisant le deuxième meilleur score de sa carrière avec 6.947 points. Trois semaines plus tard, elle a renouvelé son titre européen lors de l'Euro à Munich.

Chez les messieurs, pour la première fois, la récompense est décernée à deux athlètes, 22 ans tous les deux, le perchiste suédois Armand Duplantis, sacré à Eugene, champion du monde en salle et champion d'Europe, et au coureur de fond norvégien Jakob Ingebridgsten, champion du monde et d'Europe sur 5.000m, champion d'Europe et vice-champion du monde sur 1.500m, et vice-champion du monde indoor sur 1.500m.

L'Espoir de l'année (Rising stars) est la Grecque Elina Tzengko, 20 ans, championne d'Europe au javelot à Munich, et le Lituanien Mykolas Alekna, 20 ans, vice-champion du monde et champion d'Europe au lancer du disque. Les deux jeunes athlètes avaient encore 19 ans lors de leur titre.