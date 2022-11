Wyckaert : "J’espère que notre parcours inspirera les jeunes en Belgique"

La Belgique avait déjà fait parler d’elle lors de la manche du World Padel Tour à Tour et Taxis durant le printemps dernier. Désormais, ce sont nos équipes nationales qui ont déposé leur cv à l’occasion des championnats du monde qui se tiennent à Dubaï jusqu’à samedi. L’équipe féminine belge a été héroïque, mais le miracle n’a pas eu lieu en demi-finale.

Vendredi, les tombeuses surprises de la France en quarts de finale se sont lourdement inclinées contre les favorites espagnoles. Les deux nations ne jouent pas dans la même division. Les tenantes du titre n’ont laissé aucun suspense s’installer dans les matchs.

Barbara Las Heras et Veronica Virseda ont d’abord battu Elyne Boeykens et Elizabeth Wyckaert 6-2, 6-0. Beatriz Gonzalez et Marta Ortega ont ensuite dominé Astrid Dierckx et An-Sophie Mestach 6-0, 6-1. La note était très salée.

“Le score est dur”, nous confiait Helena Wyckaert. "Mais, on voyait surtout cette rencontre comme une récompense de notre victoire contre la France. Nous savions que ce match contre l’Espagne était trop compliqué pour nous. En plus, les Espagnoles étaient concentrées à 100 % car elles jouaient les demi-finales. On a vite senti qu’elles avaient encore haussé leur niveau. Nous avons essayé de jouer le mieux possible, mais, en face, elles étaient trop fortes."

Le revers de vendredi était attendu. Il ne laisse aucun regret. Il n’efface rien de l’excellente semaine de Wyckaert and co. Battues par les Argentines (3-0), ténors de la discipline, les Belges avaient écarté le Japon (3-0) et l’Uruguay (3-0) pour terminer deuxième de leur poule B. La performance était déjà de taille. Le succès contre la France n’était pas attendu. Il existera un avant et un après Dubaï 2023. "J’espère que notre parcours va attirer un peu plus l’attention sur le padel. Chaque année, notre niveau augmente sérieusement en Belgique. Le sport grandit vite. J’ai hâte de voir les prochaines étapes."

En Belgique, toutes les filles de l’équipe sont passionnées par le padel, mais elles ne sont pas pros. Elles ont un métier sur le côté. Samedi, elles auront à coeur de signer un dernier exploit avant de reprendre le cours de leur vie classique. La Belgique jouera la petite finale face à l’Italie tandis que la finale opposera l’Espagne à l’Argentine. "Evidemment, nous sommes motivées à 100 % pour réaliser un dernier grand match. L’Italie sera favorite. Les huit joueuses jouent toutes sur le circuit pro ce qui en dit long sur la qualité de ces filles. Nous les avons déjà affrontées. C’est du solide. Nous essayerons de faire de notre mieux."

Dans la foulée, se tiendra la grande finale tant attendue. L’Espagne et l’Argentine se partagent tous les titres depuis la création des Mondiaux en 1992, tant chez les dames que chez les messieurs. Championne du monde à sept reprises (contre huit pour l’Argentine) chez les dames, l’Espagne a remporté les quatre dernières éditions des Mondiaux, en battant à chaque fois l’Argentine en finale.