Charles Caudrelier remporte la Route du Rhum 2022 et bat le record de l'épreuve

Toute la soirée et la nuit auront été synonymes d’atterrissages imminents, ce moment d’excitation mêlée de prudence quand il s’agit de toucher terre, pour le trio de tête, les trois Ultim 32/23 qui volaient à 30 nœuds de moyenne, vers l’île Papillon dont ils avaient commencé à humer les effluves en fin de soirée. François Gabart (SVR Lazartigue) et Thomas Coville (Sodebo Ultim 3) restaient des menaces pour le leader de la course mais Charles Caudrelier...