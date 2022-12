Kévin et Jonathan Borlée s'arrêteront après les Jeux Olympiques de Paris 2024

Les jumeaux Kévin et Jonathan Borlée, figures emblématiques de l'athlétisme belge et international, ont annoncé lundi vouloir mettre un terme à leur carrière après les Jeux Olympiques de Paris en 2024. "Notre carrière a été rythmée par les Jeux Olympiques, le rêve ultime pour chaque athlète", a lancé Jonathan Borlée, qui est revenu sur les plus beaux moments de sa carrière, de sa première participation aux Jeux à Pékin avec "des étoiles dans les yeux" au "challenge mental et physique" des Jeux de Tokyo, marqués du sceau de la pandémie de Covid-19.