Système mafieux, travailleurs migrants sous-payés : après le Mondial au Qatar, les Jeux Olympiques de Paris dans la tourmente

On a trouvé les supporters belges invités par le Qatar : "Mais on n’a pas de ticket pour les Diables"

Les vingt fans belges invités par la FIFA et le Qatar ont eu leurs billets d’avion et leurs nuits d’hôtel offertes ainsi que leur ticket pour la rencontre d’ouverture, ce dimanche. Mais pour les matchs de la Belgique, c’est plus compliqué.