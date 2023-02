Le basketteur de 38 ans, devenu mardi le plus grand marqueur de NBA, donne à la vie ce qui lui a manqué. Né dans la pauvreté et loin d'une enfance rêvée son parcours est une leçon de vie.

À dix secondes de la fin du troisième quart-temps de la rencontre, "King James" inscrit un tir à deux points dépassant ainsi le record en vigueur depuis le 5 avril 1984 par Kareem Abdul-Jabbar. Le 30 décembre de la même année, LeBron Raymone James voit le jour à Akron dans l'Ohio. Gloria, sa mère à peine âgée de 16 ans, l'élève seule. Son père, délinquant, n'assume pas son rôle. Il a une enfance difficile entre déménagements et pauvreté. Il grandit dans le quartier de West Market Street où drogue, armes et crimes défilent. Sa mère et lui bougent d'une...