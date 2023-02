Les Belgian Cats s'imposent facilement en Allemagne et se qualifient pour l'Euro

Les Belges et les Allemandes se partageaient la tête du groupe A avant cette avant-dernière journée des qualifications. Privées de Julie Allemand (ischio-jambiers), les Belgian Cats, emmenées par Emma Meesseman (19 points) et Kyara Linskens (12 points), ont fait la différence dès le premier quart-temps (9-22) et ont ensuite toujours fait la course en tête, validant leur billet pour l'Euro 2023, qui aura lieu du 15 au 25 juin en Slovénie et en Israël.