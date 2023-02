Adèle Robert, première arbitre belge au Tournoi des Six Nations

Née d’une mère enseignante et d’un père ébéniste le 19 octobre 1993 à Écaussinnes, Adèle Robert arbitrera prochainement l'élite du rugby européen féminin. Arrivée dans l'arbitrage par hasard, son ascension rapide dans la profession est empreinte de courage et de détermination.

"À la base je faisais du tennis de table. Le Collège St-Vincent, où j'étais, a créé une équipe de rubgy féminine et je l'ai rejoint. Je n'ai jamais été sensible au rugby avant ça, rien du tout." Joueuse de rugby depuis qu'elle a 15 ans et éducatrice physique de profession, la jeune femme arrête soudainement de jouer: "C'était devenu trop lourd physiquement. C'était pour avoir moins de courbatures et de fatigue. Je suis professeure d'éducation physique avant d'être joueuse". Elle se reconverti en entraineuse....