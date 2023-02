Natation : l’incroyable week-end de Roos Vanotterdijk avec neuf records de Belgique en trois jours !

De nouveaux records de Belgique en 50m et 100m dos. ©Belga

Vanotterdijk a détrôné Jolien Symans (50m libre) et Valentine Dumont (100m libre) et amélioré les chronos de référence qu’elle détenait déjà en dos et en papillon, brisant les barrières des 28 secondes et de la minute sur 50m et 100m dos respectivement.

Voici le résumé de ses performances en un coup d’oeil.

→ 50m libre

Séries : 25.29

Finale : 25.17

(ancien record de Belgique : 25.37)

→ 100m libre

Séries : 54.72

Finale : 54.51

(ancien record de Belgique : 54.90)

→ 50m dos

Séries : 28.06

Finale : 27.97

(ancien record de Belgique : 28.32)

→ 100m dos

Séries : 1.00.08

Finale : 59.62

(ancien record de Belgique : 1.00.90)

→ 100m papillon

Séries : 57.82

Finale : 58.28

(ancien record de Belgique : 57.85)

Un enchaînement de performances comme on en voit rarement ! Membre du club de Bree (De Meerkoet), Roos Vanotterdijk posssède désormais cinq records nationaux à son nom en grand bassin et deux autres records de Belgique en petit bassin (50m dos et 100m 4 nages).

guillement J’ai toujours eu confiance dans le fait que les performances allaient sortir...

L’an dernier, celle qui fut médaillée d’argent (100m papilon) au Festival olympique de la jeunesse européenne en 2019 s’était notamment illustrée en remportant cinq médailles, dont une en or (deux en argent, deux en bronze) lors des championnats d’Europe juniors.

"Suis-je étonnée par mes performances ? Oui et non. Ces résultats, c’est ce pourquoi je travaille dur, tous les jours, à l’entraînement. Bien sûr il y a des hauts et des bas mais j’ai toujours eu confiance dans le fait que les performances allaient sortir un jour ou l’autre", nous a-t-elle expliqué, en novembre dernier à Belek, lors du stage organisé par le COIB pour le Team Belgium. "À l’Euro juniors, j’en ai alors eu la preuve, ce qui était très positif. C’était le signe que j’étais prête pour m’entraîner encore davantage."

L'entraînement plutôt que les Mondiaux

En décembre 2022, Roos Vanotterdijk, qui nage et étudie à Anvers, avait ainsi décidé, malgré sa qualification, de ne pas se rendre en Australie pour disputer les championnats du monde en petit bassin "afin de ne pas perdre un mois de préparation" dans l’optique de la saison en bassin de 50m, plus importante. "On a décidé d’investir davantage dans les entraînements."

La Limbourgeoise avait déjà remporté cinq médailles à l'Euro juniors. ©Belga

Un choix judicieux de la part de la jeune femme qui avait pris part au stage de l’équipe nationale en altitude, le mois dernier, en Sierra Nevada. Et disputera donc les championnats du monde de Fukuoka en juillet prochain avec l’intention de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris. "Ce serait beau d’y arriver déjà cette année mais mon ambition sera surtout d’être performante aux Jeux de Los Angeles en 2028."

