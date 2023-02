À Istanbul, Kevin Borlée veut profiter de son dernier Euro en salle et prévient : “Les Belgian Tornados ne seront pas les favoris”

Les cinq athlètes qui s'envoleront pour la Turquie la semaine prochaine : Kevin Borlée, Julien Watrin, Christian Iguacel, Alexander Doom et Dylan Borlée. ©JBO

”On a une belle opportunité encore à Istanbul, c’est un chouette challenge”, explique le capitaine des Belgian Tornados, qui ouvrira sa saison 2023 à cette occasion. “L’équipe est en forme, Alexander (Doom) court très bien depuis le début de saison, Julien (Watrin) monte en puissance, Christian (Iguacel) a battu ses records, dommage que Dylan (Borlée) ait chuté cette semaine à Madrid et souffre un peu de l’épaule. Mais attention, ce n’est pas toujours la meilleure qui gagne. La salle, c’est vraiment très spécifique. Il y a les virages, la façon de se rabattre, les dépassements qui sont plus délicats, ça joue des coudes, c’est très tactique.”

Une cible dans le dos

Kevin Borlée sait que la course va se jouer sur certaines prises de décisions, sur certains détails. “Mais on a l’expérience, dit-il. Il faudra voir aussi dans quel couloir European Athletics va nous placer. Cela dit, même si on a une cible dans le dos, nous ne sommes pas les favoris. L’Espagne et les Pays-Bas seront redoutables avec des athlètes qui ont signé d’excellents chronos en ce début de saison.”

guillement Le leitmotiv c'est d'en profiter au maximum et de se faire plaisir jusqu'aux Jeux olympiques de Paris.

La défense du titre européen du relais 4x400m marquera la dernière participation de Kevin Borlée – son frère jumeau Jonathan a, lui, fait l’impasse sur la saison indoor – à ce rendez-vous continental en salle. Après les Jeux olympiques de Paris 2024, il sera en effet temps pour son frère et lui de remiser les spikes au placard.

”Pour l’instant, les entraînements se passent bien, on prépare l’été. S’agissant de mon dernier Euro, je commence tout doucement à me rendre compte que j’arrive à la fin de mon parcours, mais le leitmotiv c’est d’en profiter au maximum et de se faire plaisir jusqu’aux Jeux olympiques.”

L’excellence, toujours

Après une saison 2022 exceptionnelle, marquée par la quête de trois nouvelles médailles internationales portant leur total à seize en trente finales disputées (!), les Belgian Tornados continuent, eux, à écrire leur légende.

guillement On est là pour essayer de faire quelque chose de magique encore.

”Il faut continuer dans cette excellence”, souligne Jacques Borlée, qui quittera ses fonctions de coach de l’équipe nationale de relais 4x400m à l’issue des Jeux de Paris. “On est là pour essayer de faire quelque chose de magique encore et d'aller chercher la plus belle des médailles. Les gars sont en forme. Ils ont l’expérience, une science de la course et une bonne technique de passage du témoin qui peut faire la différence. Mais l’Espagne et les Pays-Bas seront de très solides concurrents. À plus long terme, les Jeux de 2024 constituent l’objectif ultime pour nous. J’ai huit athlètes à l’entraînement, c’est une belle concurrence.”