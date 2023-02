Le président du CIO, en déclarant qu’il “explorait un chemin” en vue d’une participation des sportifs russes et biélorusses aux JO 2024, a mis le feu aux poudres.

Des sportifs russes et biélorusses aux JO de Paris ? Vers un véritable casse-tête géopolitique

Les athlètes russes et biélorusses seront-ils autorisés à fouler les pistes du Stade de France, à Paris ? Et verra-t-on d’autres sportifs de ces deux pays participer aux Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu en France ? Bien malin celui qui peut répondre à cette question, un peu plus de 500 jours avant le début des compétitions....