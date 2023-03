Euro en salle d’Istanbul : Eliott Crestan remporte sa série du 800m, Tibo De Smet prend déjà la porte

”Je suis très content, commente Eliott, qui aura noté les éliminations du Néerlandais van Diepen et de l’Espagnol Ordoñez lors de ce premier tour. Comme Kramer est un bon partant, je me suis dit qu’il fallait y aller à fond pour me mettre dans sa foulée. Malheureusement, cette fois, il s’est élancé moins rapidement et je me suis retrouvé en tête. Je me suis alors dit que j’allais freiner un peu la course, comme aux championnats de Belgique où j’étais dans la même position et où ça avait bien fonctionné.”

L’élève d’André Mahy confesse toutefois s’être fait surprendre ensuite. “Aux 400 mètres, je me suis fait dépasser, vite et bien. Mais j’ai un bon dernier tour dans les jambes et je suis content, c’est passé, c’est le principal. Je ne voulais surtout pas me retrouver coincé pour les 200 derniers mètres et j’ai même couru au 3, ce qui fait que j’ai été dépassé un moment à l’intérieur. Ce n’était pas une première course facile mais je m’en suis bien sorti.”

Une première place toujours bonne à prendre pour le Namurois.

Ce samedi, Eliott Crestan disputera donc les demi-finales de l’épreuve, un stade de la compétition que Tibo De Smet, détenteur de la meilleure performance européenne de l’année (1.45.04, record de Belgique) n’a, lui, malheureusement pas atteint. Pour son premier Euro indoor, le Gantois s’est en effet classé troisième de la cinquième série en 1.48.43, derrière le Français Benjamin Robert (1.47.92) et l’Italien Simone Barontini (1.47.94). Il n’y a pas eu de qualification au temps pour lui.

"La déception est énorme !" confie De Smet, d'une voix fluette. "Après 400 mètres, je n’avais déjà plus les jambes et j’ai senti que même une qualification au temps allait être compliquée. Il n’y avait pas de signe avant-coureur à cette contre-performance, je ne m’explique pas ce qu’il s’est passé. C’est vrai que j’avais de la pression, j’ai ressenti plus de stress que d’habitude mais j’avais l’impression que je pouvais le gérer. Je ne peux pas dire que cela m’a paralysé. C’était juste une mauvaise course."

Tibo De Smet se crispe en vue de l'arrivée : il sait que son chrono ne suffira pas...

Dans la quatrième série, Aurèle Vandeputte, qui s'est levé "un peu malade" ce jeudi matin, n’a pas été en mesure de faire mieux qu’une cinquième place en 1.49.48. Celui qui était notre troisième représentant sur 800m peut, lui aussi, faire sa valise, seul Eliott Crestan passant donc au tour suivant.